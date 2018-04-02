Штайнмайер и Порошенко поговорили о Донбассе и усилении санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером необходимость сохранения и усиления санкций против России.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президенты Украины и Германии обсудили необходимость сохранения и усиления санкций против России", - написал Цеголко.

В пресс-службе Президента также проинформировали, что Порошенко и Штайнмайер обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Президент Украины убежден, что развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса будет способствовать стабилизации в регионе и способно обеспечить эффективный переход от режима постоянных российских провокаций к режиму мирного урегулирования.

В свою очередь Штайнмайер выразил поддержку международным усилиям по поиску мирного урегулирования на Донбассе, прежде всего в контексте важности развертывания международной миссии ООН.

Кроме того, лидеры обсудили содействие со стороны Германии прогрессу Украины на пути реформ, особенно в области децентрализации, медицины, продолжения борьбы с коррупцией, говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность использования газотранспортных возможностей Украины, сообщили в пресс-службе.