В центре Харькова произошла стрельба

В центре Харькова на перекрестке улиц Пушкинской и Чайковского сегодня, 10 апреля 2018 года, произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по информации "Городского Дозора", стрельба произошла около четырех часов дня.

По информации издания, у стрелявших было оружие и кастеты, они скрылись в направлении станции местро "Архитектора Бекетова". Отмечается, что в результате инцидента, по предварительной информации, ранены два человека, их госпитализировали.

Вместе с тем, "Громадське Харків" в Тelegram сообщает, что в результате стрельбы пострадал один человек. Кроме того, по информации SQ, на данный момент правоохранители перекрыли улицу, на которой произошла стрельба, к месту происшествия съезжаются экипажи патрульных.