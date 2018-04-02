В Украину приедут премьеры Литвы и Молдовы

В Украину приедут премьеры Литвы и МолдовыВчера, 13:22
В Украину на этой неделе приедут премьер-министры Литвы Саулюс Сквернялис и Молдовы Павел Филип, - сообщает "Левый берег".
Сквернялис 11 апреля прилетит в Днепр, после чего совершит переезд в Донецкую область, пишут "Украинские новости" со ссылкой на поручение премьера Владимира Гройсмана.
Литовский премьер побывает в Костантиновке и Авдеевке, встретится с военнослужащими, местными жителями и председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлом Жебривским. Вечером того же дня он встретится с правительством в Киеве.
12 апреля лидеры правительств Украины и Литвы проведут встречу, после которой для СМИ будет организован брифинг.
Также в четверг Сквернялис встретится с президентом Петром Порошенко и примет участие в Киевском форуме по безопасности.
Премьер Молдовы также примет участие в этом форуме.
Он выступит на форуме 12 апреля совместно с премьер-министром Владимиром Гройсманом, бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.