» » Школьники Варшавы начали сбор средств в помощь сверстникам из Красногоровки

Школьники Варшавы начали сбор средств в помощь сверстникам из Красногоровки

Сегодня, 09:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Польше ученики варшавских школ начали сбор средств для оказания помощи своим сверстникам из школы в Красногоровке Донецкой области, расположенной в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает "Радио Польша".

Как отмечается в сообщении, собранные деньги будут переданы на ремонт школы, а также приобретение аптечек, термосов, матрасов, спальных мешков и учебников. Инициатором акции является Польский центр международной помощи. По словам ее организатора Войцеха Вилька, школа в Красногоровке пострадала от артиллерийских обстрелов.

«Школа находится в четырех километрах от линии фронта. Это регион, который постоянно подвергается обстрелам. В некоторых классах невозможно проводить занятия. Стены школы со стороны фронта полностью изрешечены. В рамках нашей помощи мы также хотим, чтобы дети во время постоянных обстрелов могли в нормальных условиях учиться в подвале, который находится у школы. Артиллерийские обстрелы в этом регионе уже давно стали чем-то само собой разумеющимся», - сказал Войцех Вильк.

В сообщении напоминается, что Красногоровка – небольшой город, который находится в 20 километрах от оккупированного пророссийскими сепаратистами Донецка. До войны в Красногоровке работало 5 школ. Сейчас все ученики и учителя переведены в одно здание. В школе в две смены обучаются более 400 учеников в возрасте от 6 до 17 лет.

Сбор помощи продлится до 20 апреля. Можно также перечислить средства на счет фонда Польского центра международной помощи. Акция проводится в сотрудничестве с местными властями Варшавы. За пожертвования молодых варшавян уже поблагодарил посол Украины в Польше Андрей Дещица, - отмечается в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:14

В Киеве представили уникальную выставку писанок и пасхальных кроликов (фото)

Сегодня, 11:47

На Луганщине СБУ блокирует противоправные схемы получения пенсионных средств переселенцев

Сегодня, 11:25

На КПВВ «Станица Луганская» выявили два факта нарушения порядка перемещения товаров

Сегодня, 10:56

В Луганске и Сирии нашли одинаковые памятники наемникам «Вагнера»

Сегодня, 10:10

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 29 тысяч человек

Сегодня, 09:36

Жебривский: Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно было бы через МККК

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки совершили 35 обстрелов

Вчера, 17:12

В РФ суд запретил учителю преподавать и приговорил к обязательным работам за стихи об Украине

Вчера, 11:38

Документы об образовании, выданные ОРДЛО и в Крыму не имеют юридической силы

Вчера, 10:26

За сутки существенно сократился пассажиропоток через КПВВ на Донбассе

Вчера, 10:23

Боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ

8-04-2018, 11:48

На Пасху российские террористы обстреляли село Малиновое в Станично-Луганском районе

Новости Украины:

Сегодня, 12:14

В Киеве представили уникальную выставку писанок и пасхальных кроликов (фото)

Сегодня, 11:27

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Сегодня, 10:13

В Ивано-Франковской области из-за отравления газом госпитализированы 8 человек, из них 4 детей

Сегодня, 09:36

Жебривский: Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно было бы через МККК

Сегодня, 09:09

Школьники Варшавы начали сбор средств в помощь сверстникам из Красногоровки

Вчера, 13:57

Ляшко решил жениться

Вчера, 13:51

На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд

Вчера, 11:38

Документы об образовании, выданные ОРДЛО и в Крыму не имеют юридической силы

8-04-2018, 21:33

Что такое кардшаринг и как им пользоваться?

6-04-2018, 18:13

США ввели новые санкции против российских политиков, миллиардеров и госкомпаний

6-04-2018, 18:03

"Киевстар" запустил 4G в 20 украинских городах

6-04-2018, 17:18

9-летний мальчик из Дружковки самостоятельно смог добраться до Харьковской области

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 