Школьники Варшавы начали сбор средств в помощь сверстникам из Красногоровки

В Польше ученики варшавских школ начали сбор средств для оказания помощи своим сверстникам из школы в Красногоровке Донецкой области, расположенной в зоне боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщает "Радио Польша".

Как отмечается в сообщении, собранные деньги будут переданы на ремонт школы, а также приобретение аптечек, термосов, матрасов, спальных мешков и учебников. Инициатором акции является Польский центр международной помощи. По словам ее организатора Войцеха Вилька, школа в Красногоровке пострадала от артиллерийских обстрелов.

«Школа находится в четырех километрах от линии фронта. Это регион, который постоянно подвергается обстрелам. В некоторых классах невозможно проводить занятия. Стены школы со стороны фронта полностью изрешечены. В рамках нашей помощи мы также хотим, чтобы дети во время постоянных обстрелов могли в нормальных условиях учиться в подвале, который находится у школы. Артиллерийские обстрелы в этом регионе уже давно стали чем-то само собой разумеющимся», - сказал Войцех Вильк.

В сообщении напоминается, что Красногоровка – небольшой город, который находится в 20 километрах от оккупированного пророссийскими сепаратистами Донецка. До войны в Красногоровке работало 5 школ. Сейчас все ученики и учителя переведены в одно здание. В школе в две смены обучаются более 400 учеников в возрасте от 6 до 17 лет.

Сбор помощи продлится до 20 апреля. Можно также перечислить средства на счет фонда Польского центра международной помощи. Акция проводится в сотрудничестве с местными властями Варшавы. За пожертвования молодых варшавян уже поблагодарил посол Украины в Польше Андрей Дещица, - отмечается в сообщении.