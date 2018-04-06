На Львовщине сошел с рельсов товарный поезд

Сегодня в Бугском районе Львовской области в результате аварии сошел с рельсов товарный поезд, сообщает «Варта 1».

Отмечается, что авария произошла в 09:30 в селе Задворье.

Товарный поезд сошел с рельсов, перевернулись как минимум десять вагонов. На данный момент затруднено движение поездов. В результате аварии заблокировано движение пассажирского электропоезда Ривне-Львов.

Среди пассажиров электропоезда многие с детьми, которые не могут добраться домой. До ближайшей трассы - 10-12 километров, люди добираются пешком.

На вокзале на станции объявили о задержке поездов на неопределенный срок.

«Сейчас перекрыты три пути, а по одному пускают поезда. На месте происшествия работают соответствующие службы, угрозы нет», – сообщил председатель ОО «Варта 1» Игорь Зинкевич.