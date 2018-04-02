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"Киевстар" запустил 4G в 20 украинских городах

Сегодня, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Мобильный оператор "Киевстар" 6 апреля запустил высокоскоростной мобильный интернет 4G в 20 украинских городах. Об этом на своей странице в Facebook написал президент "Киевстара" Петр Чернышов.

"Мы запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах: Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границ – Затоке, Каролино-Бугаз, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц, где сеть наиболее загружена. Также ожидается запуск 4G в диапазоне 1800 МГц до сентября текущего года.


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