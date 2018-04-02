Европарламент рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро финансовой помощи

В Европейском парламенте рассмотрят предложение Еврокомиссии предоставить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене, передает РБК-Украина.

"Европейский парламент сейчас рассматривать предложение Европейской комиссии о предоставлении одного миллиарда евро в качестве части нашей макрофинансовой помощи Украине", - заявила она. В то же время, представитель ЕП подчеркнула, что Евросоюз ожидает дальнейшего продвижения реформ в стране, особенно в сфере борьбы с коррупцией и правосудия. "Самое важное то, что эффективная борьба против коррупции является ключевым в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - отметила Андрикиене.