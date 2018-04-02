Украинские тарифы на электроэнергию - одни из самых низких в Европе

Украинцы платят за электроэнергию примерно в 3,5 раза меньше, чем жители соседних стран ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Согласно обнародованной НКРЭКУ информации, тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 1,28 грн/кВт∙ ч. В то же время, по данным квартального отчета Еврокомиссии о европейских рынках электрической энергии за IV квартал 2017 года, аналогичный тариф в Румынии в пересчете на гривны равен 4,39 грн/кВт∙ ч, в Польше – 4,63 грн/кВт∙ ч, в Словакии – 4,56 грн/кВт∙ ч, в Чехии – 4,57 грн/кВт∙ ч.

«Данные Еврокомиссии наглядно иллюстрируют, что украинские тарифы по-прежнему самые низкие в Европе. Мы продаем электроэнергию населению в 3-4 раза дешевле, чем наши соседи. Объективная статистика от Еврокомиссии – прямой ответ на спекуляции о якобы завышенных тарифах. Не секрет, что эти спекуляции подогреваются с подачи владельцев крупных промпредприятий, привыкшим к тарифным льготам и дотациям. Надеемся, что украинцы разберутся, где правда, а где попытка манипулировать их мнением.

Хочу также отметить, что мы всегда стремились к тому, чтобы население имело полную информацию, сколько и за что оно платит. Еще в 2015 году наша комиссия выступила с инициативой принятия закона о раскрытии информации в сфере энергетики коммунальных услуг, чтобы ежегодного обеспечивать потребителей наиболее важной информацией. И теперь, согласно этого закона, до 1 мая каждый бытовой потребитель должен получить от своего поставщика информацию о структуре тарифа, о своем потреблении, а также рекомендации по снижению расходов на электроэнергию. Мы же публикуем на своем сайте общие данные, указывая средние показатели по стране», - отметил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Нацкомиссия подсчитала, что уровень потребления электроэнергии в Украине домохозяйствами ниже, чем в среднем в странах ЕС почти в два раза. Так, среднемесячное потребление электроэнергии в 2017 году одним домохозяйством в Украине составляло 160 кВт∙ ч., в среднем по странам ЕС – 306 кВт∙ ч. Среднемесячный показатель потребления электроэнергии составил 169 кВт∙ ч., в Румынии – 135 кВт∙ ч., в Венгрии – 220 кВт∙ ч., в Словакии – 230 кВт∙ ч.

Производство электроэнергии в Украине по видам генерации в 2017 году имело следующую структуру: НАЭК «Энергоатом» - 56,6%, ТЭС – 28,5%, ГЭС- 6,9%, ТЭЦ – 6,5%, «Зеленая энергия» - 1,5%.