И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.

Полиция задержала исполняющего обязанности главы одной из районных государственных администраций в Черниговской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.

5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного "транша" в размере 4 тысячи долларов США. Общая сумма полученных средств составляет 5 тысяч долларов.