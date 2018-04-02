И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.Сегодня, 11:43
Полиция задержала исполняющего обязанности главы одной из районных государственных администраций в Черниговской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Чиновник требовал неправомерную выгоду за предоставление в аренду не истребованных паев.
5 апреля фигурант дела был задержан во время получения очередного "транша" в размере 4 тысячи долларов США. Общая сумма полученных средств составляет 5 тысяч долларов.