В Одессе появился памятник мечтателю

В Одессе на берегу моря установили памятник мечтателю.

Скульптурная композиция установлена в рамках проекта «Город скульптур» на берегу моря в районе 16 станции Большого Фонтана, пишет Думская.

Автор памятника — скульптор Серафим Чаркин.

Ранее в рамках проекта Одессу украсили изображения котов и улиток, инсталляция-кватернион «Балерина», огромные кеды. В ближайшее время установят «Бабушку» Натальи Дверницкой, «Забытую игрушку» Олега Новаева, 13 скамеек-книг Владимира Онищенко и три «Кошки» Татьяны Штыкало