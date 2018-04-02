Генштаб разрешил включение 4G

Главное управление связи и информационных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины в 2 апреля предоставило около 1400 согласований (100 процентов заявок) на включение базовых станций мобильных операторов Lifecell, Kyivstar и Vodafon, работающих по технологии 4G, сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что таким образом, путь к внедрению новой технологии связи в Украине открыт.

«Проведенная работа была кропотливой и выполнялась индивидуально для всех базовых станций, каждая из которых имеет свой диапазон частот, мощность, географическое расположение и другие особенности. Необходимость согласований заключается в обеспечении электромагнитной совместимости базовых станций мобильной связи с радиоэлектронными средствами Вооруженных сил Украины и других военных формирований, работающих в интересах обороны», – говорится в сообщении.