» » Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Сегодня, 17:28 citynews.net.ua | Напечатать

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери (Великобритания). Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Лондона.

"Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы ежедневно восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, которые я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению, и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными", - отметила она.

При этом Скрипаль не сообщила об обстоятельствах отравления. Дочь Скрипаля назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления. Напомним, 30 марта сообщалось, что Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить в больнице


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:06

В зоне АТО боевики нарушили Пасхальное перемирие 10 раз

Сегодня, 17:59

ВР приняла переименование Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые

Сегодня, 17:35

СБУ объявила о подозрении «министру ЛНР»

Сегодня, 17:27

На Пасху "Укрзализныця" запускает 10 дополнительных электричек

Сегодня, 16:05

В МВД готовятся к запуску службы экстренной помощи "112" в ближайшее время

Сегодня, 15:09

Полторак сообщил, когда Украина получит американские "Джавелины"

Сегодня, 14:33

Порошенко: АТО закончится в мае

Сегодня, 13:02

В "ЛНР" собираются изымать украинскую литературу из школьных библиотек

Сегодня, 12:08

В МОН рассказали, как распределят выделенную Кабмином субвенцию на начальные школы

Сегодня, 11:44

СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами в зоне АТО

Сегодня, 11:34

В Украине повысили цены на уголь

Сегодня, 11:00

Украина сообщила России о готовности передать 23 заключенных в рамках обмена

Новости Украины:

Сегодня, 17:54

Генштаб разрешил включение 4G

Сегодня, 17:28

Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Сегодня, 17:27

На Пасху "Укрзализныця" запускает 10 дополнительных электричек

Сегодня, 16:05

В МВД готовятся к запуску службы экстренной помощи "112" в ближайшее время

Сегодня, 15:15

МИД требует допустить врачей к осужденному в Крыму украинскому активисту Балуху

Сегодня, 15:13

Нацбанк выдал лицензии еще двум частным инкассаторам

Сегодня, 14:32

Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках

Сегодня, 13:46

В цех завода "Укроборонпрома" кинули две гранаты

Сегодня, 13:15

В Кривом Роге на полигоне произошел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев

Сегодня, 13:03

ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест

Сегодня, 12:48

Бой Усик - Гассиев хотят провести в Москве

Сегодня, 12:07

Скончался украинский поэт Станислав Вишенский

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 