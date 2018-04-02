Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля - Юлия сделала первое заявление после того, как вышла из комы, после отравления в Солсбери (Великобритания). Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Лондона.

"Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы ежедневно восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, которые я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению, и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери, которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными", - отметила она.

При этом Скрипаль не сообщила об обстоятельствах отравления. Дочь Скрипаля назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления. Напомним, 30 марта сообщалось, что Юлия Скрипаль начала самостоятельно есть и пить в больнице