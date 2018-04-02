ЦИК зарегистрировала Зварыча нардепом от БПП

Центральная избирательная комиссия во время очередного заседания в среду, 4 апреля, зарегистрировала народным депутатом Романа Зварыча от партии "Блок Петра Порошенко".

Об этом говорится в постановлении на сайте ЦИК.

Отмечается, что Верховная рада Украины постановлением от 15 марта 2018 года досрочно прекратила полномочия народного депутата Валерия Пацкана в связи с личным заявлением о составления ним депутатских полномочий.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварыча Г.М.", - указано в документе ЦИК.

Кроме того, отмечается, что Зварыч включен к избирательного списке партии "Блок Петра Порошенко" под № 82. Сейчас он беспартийный.

Добавим, что Валерий Пацкан сложил депутатские полномочия после того, как 15 марта 2018 года был назначен председателем Счетной палаты Украины. Роман Зварыч - народный депутат с третьего по шестой созыв. Также он был седьмым, а потом девятым по счету министром юстиции в независимой Украине, занимал эту должность при президенстве Виктора Ющенко, во времена премьерства Юлии Тимошенко (2005 год) и в правительстве Виктора Януковича (2006 год по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко).