В России осталось 37 украинских дипломатов

На территории Российской Федерации осталось 37 дипломатов Украины.

Об этом во время комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает РБК-Украина.

В частности, по ее словам, на данный момент количество украинских дипломатов в России недостаточное. "Осталось 37 дипломатов. Сейчас мы подаем еще на согласование недостаточное количество. В частности, я думаю, что речь будет идти о тринадцати", - заявила Зеркаль