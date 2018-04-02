В оккупированном Крыму на полгода продлили арест украинцу Панову

Министерство иностранных дел Украины выражает протест Российской Федерации в связи с продлением на полгода незаконного содержания под стражей украинца Евгения Панова.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Выражаем протест РФ по поводу незаконного удержания под стражей Панова. Заложник агрессии РФ. Боремся за освобождение", - написала Беца.

Как сообщает издание "Крым.Реалии", слушание дела проходило в закрытом режиме. Первое заседание по существу запланировано на 16 апреля.