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Семь городов претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

Вчера, 17:18 citynews.net.ua | Напечатать

Национальные олимпийские комитеты семи стран претендуют на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

В числе претендентов:  Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). Город, который примет Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Последние зимние Олимпийские игры прошли с 9 до 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине


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