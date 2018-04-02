Семь городов претендуют на проведение зимней Олимпиады-2026

Национальные олимпийские комитеты семи стран претендуют на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

В числе претендентов: Грац (Австрия), Калгари (Канада), Кортина д'Ампеццо/Милан/Турин (Италия), Саппоро (Япония), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария) и Эрзурум (Турция). Город, который примет Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Последние зимние Олимпийские игры прошли с 9 до 25 февраля 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, в 2022 году они пройдут в Пекине