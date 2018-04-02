Отопительный сезон завершен в Херсоне и двух городах Днепропетровской области

В Херсоне сегодня, 3 апреля 2018 года, завершен отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета Херсона.

"3 апреля 2018 года в Херсоне завершается отопительный период для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, заведений здравоохранения, культуры и спорта, жилищного фонда, предприятий и организаций", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отопление в медучреждения будет подаваться до конца текущей недели. Кроме того, отопительный сезон завершился в двух городах Днепропетровской области. Так, Первый Криворожский" сообщает, что о завершении отопительного сезона объявил заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко.

По его словам, по данным метеослужбы, по состоянию на 2 апреля в городе третьи сутки среднесуточная температура достигла 8 градусов, что и стало причиной завершения отопительного сезона. Также, по сообщению сайта Каменского городского совета, в городе прекращено теплоснабжение с 1 апреля, так как среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляла выше 8 градусов тепла.