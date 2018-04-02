В Одессе откроют офис для информирования желающих работать на иностранных судах

В Одессе откроют информационный офис для граждан Украины, желающих трудоустроиться на иностранных судах.

Об этом сообщает пресс-центр консульской службы министерства иностранных дел Украины.

"Договорились с неправительственными организациями открыть в Одессе информационный офис для граждан Украины, которые планируют трудоустроиться на иностранных судах. Информированность - залог безопасности и предупреждение возникновения кризисных ситуаций", - говорится в сообщении.