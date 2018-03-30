В Донецкой области двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа

В Белицком (Донецкая область) двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи о том, что ими в больницу доставлен 2-летний мальчик, который выпал из окна», – сказано в сообщении.

По предварительным данным, 22-летняя мать ребенка лишь на несколько минут вышла из спальни в кухню, оставив одного своего маленького сына, и вдруг услышала, как на улице кричат ​​соседи. Вернувшись назад в комнату, женщина увидела открытое окно. Сына в комнате не было. Когда мать выбежала на улицу, то увидела, как ее сына кто-то из соседей держит на руках.

Приехав на вызов, медики констатировали у мальчика многочисленные травмы. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч. 2 ст.115 «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.