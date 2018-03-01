В Донецкой области задержали боевика, который нес службу на блокпосту

В Донецкой области полицейские задержали боевика, который нес службу на блокпосту в селе Карловка Мариинского района в 1024 году.

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований, которым оказался житель города Горняк (Донецкая область), был задержан во время профилактической отработки города. Бывший наемник рассказал подробности службы в рядах террористов и признал, что это было ошибкой. Стать одним из них 37-летнему мужчине предложил в мае 2014 года знакомый, который на то время уже был членом НВФ.

"Прибыв на блокпост в село Карловка, новоиспеченный боевик получил автомат Калашникова и два снаряженных магазина. В его обязанности входила проверка автотранспорта и документов пассажиров, которые пересекали незаконный пункт пропуска", - говорится в сообщении. Примерно через месяц украинские военные почти вплотную приблизились к позициям террористов и начались бои. Тогда, опасаясь за свою жизнь, боевик решил покинуть бандформирования и вернуться в свой город.

"Я вел скрытый образ жизни, передвигался в городе исключительно в ночное время, скрываясь от правоохранительных органов", - рассказал полицейским экс-наемник.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.