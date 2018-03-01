» » В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

Сегодня, 12:03 citynews.net.ua | Напечатать

Годовалый ребенок умер в Одесской области от гриппа типа A (H1N1), то есть свиного гриппа. Об этом сообщается в информационном бюллетене "Грипп и ОРВИ в Украине" по итогам 12-й недели (19-25 марта 2018 года).

"По данным дозорного эпиднадзора на 38,8% уменьшилось количество пациентов, клиническое состояние которых подлежит определению случае тяжелой острой респираторной инфекции. Большинство подобных случаев на отчетной неделе - взрослые, инфицированные вирусами гриппа типа В", - говорится в нем.

Всего за эту неделю гриппом и ОРВИ заболели 200 305 человек. Из них 64,1% - дети в возрасте до 17 лет.

"В целом по Украине эпидемический порог не превышен, однако в отдельных областях, таких как Житомирская, Черновицкая и Закарпатская, наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8,0% и 1,1% соответственно, что свидетельствует о региональном географическом распространении и средней интенсивности активности гриппа и ОРВИ", - уточняется в бюллетене.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:01

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

Сегодня, 10:38

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний доброволец

Сегодня, 10:15

Россия отправила на Донбасс очередной гумконвой

Сегодня, 09:39

Омбудсмен обещает активно участвовать в усовершенствовании законодательства по проблемам переселенцев

Сегодня, 09:08

Боевики за сутки 54 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Вчера, 18:16

Геращенко: Украина ожидает солидарности мира в осуждении агрессии РФ в ОРДЛО

Вчера, 17:10

РФ признала наличие разведчиков среди высланных дипломатов

Вчера, 16:58

Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС

Вчера, 15:56

В Лисичанске перевернулась легковушка

Вчера, 15:11

ХУГ: ОБСЕ считает возможным и необходимым открытие 4 дополнительных КПВВ на Донбассе

Вчера, 14:55

В Минобороны рассказали, когда завершится АТО

Вчера, 14:49

Кабмин решил пока не повышать цену на газ для населения

Новости Украины:

Сегодня, 12:03

В Одесской области от свиного гриппа умер годовалый ребенок

Сегодня, 11:40

Литва выделила средства на гумпомощь Украине

Сегодня, 11:07

Установлен седьмой подозреваемой по делу о хищении средств Госинвестпроекта

Сегодня, 10:40

Суд оштрафовал предпринимателя на 16 тыс. грн за использование песни Скрябина

Сегодня, 10:12

Канада удвоит количество офицеров-экспертов в Украине

Сегодня, 10:04

Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украина - НАТО

Сегодня, 09:40

Обвиняемому в корректировке обстрела "Восточного" в Мариуполе продлили арест еще на 2 месяца

Сегодня, 09:09

В Мариуполе из-за матча "Мариуполь" – "Динамо" будут действовать беспрецедентные меры безопасности

Вчера, 18:14

В Ивано-Франковской области мать молотком убила 6-летнюю дочь

Вчера, 17:59

Почти треть переселенцев в Донецкой области не может восстановить выплаты пенсии и других пособий

Вчера, 16:57

В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

Вчера, 15:54

Кабмин назначил главу Нацслужбы здоровья

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 