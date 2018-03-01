Литва выделила средства на гумпомощь Украине

Министерство иностранных дел Литвы выделило 55 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине, - сообщает l24.lt.

Отмечается, что 20 тысяч евро из этой суммы будет переведено в Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), а 35 тысяч евро – в Международный комитет Красного Креста (МККК). Таким образом осуществляется стремление оказывать гуманитарную помощь Украине, с учётом информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) о том, что в 2018 году на реализацию плана по гуманитарным нуждам в Украине потребуется 187 миллионов долларов США, сообщается на сайте министерства.

По данным ООН, конфликт в Восточной Украине непосредственно затронул 4,4 миллиона человек, 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи, 10 303 человека погибли, 24 778 получили ранения. 70 процентов лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи, - пожилые люди, женщины и дети. В настоящее время в Украине находится около 1,5 миллионов людей, перемещённых внутри страны, которые очень зависимы от оказываемой гуманитарной помощи. Особо актуальными остаются потребности детей, особенно возможность учиться, поскольку большинство учебных заведений уничтожено или временно закрыто.

Министерство иностранных дел Литвы в 2018 году уже выделило 95 тысяч евро на гуманитарную помощь Украине, палестинским беженцам и Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.