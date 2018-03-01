Канада удвоит количество офицеров-экспертов в Украине

Посол Канады в Украине заявил, что канадская сторона планирует удвоить представительство своих полицейских офицеров - тренеров в Украине.

Об этом шла речь сегодня, 28 марта, во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным послом Канады в Украине Романом Ващуком, передает пресс-служба МВД Украина.

В частности, стороны обсудили общеполитические вопросы в Украине, а также вопрос продолжения сотрудничества с канадскими партнерами в сфере развития Национальной полиции Украины в рамках проекта поддержки подготовки полицейских (РТАР).

"Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования НПУ и повышение уровня квалификации полицейских", - сказал Ващук.

Также, чрезвычайный и Полномочный посол отметил, что на данный момент Канада председательствует в G7, поэтому пристально следит за ситуацией в Украине. Ващук отметил, что официальная Оттава готова оказать поддержку не только на пути реформ, но и в восстановлении территориальной целостности и улучшенные экономической ситуации.