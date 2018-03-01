В Ивано-Франковской области мать молотком убила 6-летнюю дочь

Женщина молотком убила свою малолетнюю дочь в Косовском районе Ивано-Франковской области, - сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Трагедия произошла сегодня, 28 марта, около полуночи, в доме по месту жительства подозреваемой, что в одном из сел Косовского района. Как отмечают в полиции, уроженка Закарпатской области 1986 г.р., местная жительница, ранее не судима, по ее словам находится на психиатрическом учете, на почве психических расстройств решила лишить жизни свою малолетнюю дочь, 20.05.2011 года рождения.

"Реализуя свой преступный умысел, направленный на лишение жизни своей малолетней дочери, действуя умышленно, взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важном участке тела - голове, чем нанесла ребенку телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.2. ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.