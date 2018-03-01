В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что правоохранители области несколько месяцев собирали доказательную базу и документировали противоправную деятельность преступной группы.

"За это время проведен ряд оперативных закупок, во время которых зафиксирован сбыт автоматов "Калашникова", пистолеты "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм", - сообщили в прокуратуре. Правонарушителей было разоблачено во время спецоперации с одновременными обысками по месту изготовления оружия и проживания преступников. Во вторник, 27 марта 2018 года, трех членов преступной группы были задержаны.

"В ходе указанных следственных действий обнаружены и изъяты автоматы Калашникова, пистолеты различных марок, большое количество патронов к огнестрельному оружию разного калибра, гранаты, взрывчатку и денежные средства. Кроме того, у одного из членов группы изъято схемы, по которым изготовлялась и перерабатывалась огнестрельное оружие", - добавили в прокуратуре. Правоохранителями проводится досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на всестороннее и полное исследование его обстоятельств.