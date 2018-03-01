» » В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным изготовлением, переработкой и сбытом огнестрельного стрелкового оружия и боеприпасов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины. Отмечается, что правоохранители области несколько месяцев собирали доказательную базу и документировали противоправную деятельность преступной группы.

"За это время проведен ряд оперативных закупок, во время которых зафиксирован сбыт автоматов "Калашникова", пистолеты "Макарова", пистолета "Сталкер", самодельных устройств для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и более двухсот патронов калибра 9 мм", - сообщили в прокуратуре. Правонарушителей было разоблачено во время спецоперации с одновременными обысками по месту изготовления оружия и проживания преступников. Во вторник, 27 марта 2018 года, трех членов преступной группы были задержаны.

"В ходе указанных следственных действий обнаружены и изъяты автоматы Калашникова, пистолеты различных марок, большое количество патронов к огнестрельному оружию разного калибра, гранаты, взрывчатку и денежные средства. Кроме того, у одного из членов группы изъято схемы, по которым изготовлялась и перерабатывалась огнестрельное оружие", - добавили в прокуратуре.   Правоохранителями проводится досудебное расследование.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В уголовном производстве осуществляется комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на всестороннее и полное исследование его обстоятельств.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:16

Геращенко: Украина ожидает солидарности мира в осуждении агрессии РФ в ОРДЛО

Сегодня, 17:10

РФ признала наличие разведчиков среди высланных дипломатов

Сегодня, 16:58

Во время разминирования в зоне АТО ранен пиротехник ГосЧС

Сегодня, 15:56

В Лисичанске перевернулась легковушка

Сегодня, 15:11

ХУГ: ОБСЕ считает возможным и необходимым открытие 4 дополнительных КПВВ на Донбассе

Сегодня, 14:55

В Минобороны рассказали, когда завершится АТО

Сегодня, 14:49

Кабмин решил пока не повышать цену на газ для населения

Сегодня, 13:39

Порошенко выразил соболезнования родным детей, погибших на Донбассе, в Сирии и Кемерово

Сегодня, 13:09

В зоне АТО за сутки обошлось без потерь

Сегодня, 12:59

ЛЭО обещает отключить северодончанам тепло и обесточить социальные объекты

Сегодня, 12:04

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 44 тыс. человек

Сегодня, 12:01

Суд по делу Ефремова 17 апреля продолжит допрос свидетелей стороны обвинения

Новости Украины:

Сегодня, 18:14

В Ивано-Франковской области мать молотком убила 6-летнюю дочь

Сегодня, 17:59

Почти треть переселенцев в Донецкой области не может восстановить выплаты пенсии и других пособий

Сегодня, 16:57

В Хмельницкой области задержали группу торговцев огнестрельным оружием

Сегодня, 15:54

Кабмин назначил главу Нацслужбы здоровья

Сегодня, 14:46

Прокуратура за неделю разоблачила 24 факта взяточничества

Сегодня, 13:40

Кабмин уволил замглавы Минсоцполитики Привалова

Сегодня, 12:37

Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 10 тыс. боеприпасов

Сегодня, 12:02

Гройсман поручил провести масштабные проверки ТЦ, школ и детсадов в Украине

Сегодня, 10:57

Военный ФСБ России попросил статус беженца на госгранице в Украине

Сегодня, 10:37

В апреле у украинцев будет два дополнительных выходных

Сегодня, 10:35

Пожар в Кемерово: в РФ назвали окончательное число жертв

Сегодня, 09:43

Оман упростил визовый режим с Украиной

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 