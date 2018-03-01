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Кабмин назначил главу Нацслужбы здоровья

Сегодня, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 марта, Кабинет Министров назначил председателем Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Я очень рада, что наша команда пополнилась таким сильным игроком как Олег Петренко. Врач по образованию, он имеет богатый управленческий опыт в частном секторе. В разное время приложил много усилий для разработки той реформы, которую мы сейчас внедряем. Продолжаем развивать институциональную способность МЗ Украины и вместе закладываем основы НСЗУ - для устойчивого, эффективного и качественного защиты главного - здоровья украинцев», – отметила м.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

На заседании правительства Петренко рассказал о первых шагах НСЗУ. В течение трех дней председатель НСЗУ официально зарегистрирует новый орган центральной исполнительной власти.

«Мы будем работать, чтобы уже с июля заведения, которые в апреле начнут подписывать декларации с пациентами и хотят показать лучший сервис и лучшее качество медицинских услуг, были вознаграждены лучшим финансированием. Поэтому в ближайшие месяцы у меня и у НСЗУ, создание которой теперь можно начать, есть много задач. Когда я шел на эту должность, то осознавал, что работы впереди невероятно много. Но важно, что я не один. Есть сильная команда Минздрава, которая уже провела большую работу. Так же чувствую поддержку правительства и премьер-министра. Уверен, что запланированные изменения в системе здравоохранения отныне необратимы», - рассказал Петренко.


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