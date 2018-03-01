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Гройсман поручил провести масштабные проверки ТЦ, школ и детсадов в Украине

Сегодня, 12:02 citynews.net.ua | Напечатать

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров, детсадов и школ после пожара в российском Кемерово.

Об этом Гройсман заявил на заседании Кабмина, передает РБК-Украина. "Мы даем поручение МВД и ГСЧС совместно с другими органами власти, местными органами провести масштабную проверку торговых центров, школ, детсадов и детских клубов на безопасность", - заявил Гройсман.

Он также отметил, что через месяц ГСЧС отчитается о результатах проверок по всей стране. По его словам, Украина нуждается в жесткой системе контроля, чтобы не допустить трагедий в местах массового скопления людей.   Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара в Кемерово общее число погибших составило 64 человека, более 40 из которых - дети. Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обвалилась.


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