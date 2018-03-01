Порошенко и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и культуре

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Сообщается, что главы государств обсудили вопросы повестки дня двусторонних отношений, включая подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью 2018 года в Гомеле. Кроме того, президенты высказались за активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями обеих стран. Было также обсуждено проведение Дней культуры Украины в Беларуси в этом году.