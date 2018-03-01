Задержан охранник, отключивший пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово

В Кемерово задержан охранник ТЦ «Зимняя вишня», который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе сотрудник ЧОПа», — сказала она.

Петренко также добавила, что следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.