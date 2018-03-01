В Одесской области до 30 марта закроют трассу Одесса-Белгород-Днестровский

В Одесской области закроют проезд для транспортных средств автомобильной дорогой общего пользования национального значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 78+950.

Закрытие продлится до 30 марта, сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда временно запрещается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования национального значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 78+950 с 08:00 26 марта до 17:00 30 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспортных средств будет осуществляться по автомобильной дороге местного значения С160422 /Н-33/ - ст.Шабо, согласно схемы.