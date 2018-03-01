Порошенко подписал указ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №85/2018 о праздновании в 2018 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом говорится на сайте президента. В частности, Кабинету министров Украины необходимо создать в месячный срок Организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий; разработать на основе предложений Организационного комитета, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий и их финансирование. Мероприятия пройдут 8-9 мая в Киеве, областных центрах и других городах Украины.

Предусмотрено также "организацию и проведение военно-патриотических и других тематических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования и других учреждениях для молодежи с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины". Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям президент поручил принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий. Указ вступает в силу со дня его опубликования.