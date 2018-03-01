В Киеве 24 марта будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам

В Киеве завтра, 24 марта 2018 года, будет ограничено движение транспорта по Северному и Южному мостам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"24 марта движение транспорта по Северному и Южному мостам частично ограничат из-за ремонта", - говорится в сообщении. Как отмечается, движение транспорта будет ограничено по следующему графику: с 10:00 до 16:00 - по Северному (Московскому) мосту и мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 20:00 - по Южному мосту в направлении центра города; с 14:00 до 20:00 - по мосту Метро через Русановский пролив в направлении центра города.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.