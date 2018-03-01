В Украине появится вертолетная служба спасения

Украина и Франция подпишут соглашение о приобретении вертолетов.

Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает РБК-Украина.

"Сейчас Жан-Ив поедет подписывать с Арсеном Аваковым (министр внутренних дел Украины, - ред.) протокол о намерениях приобрести французские вертолеты", - заявил Климкин. Кроме этого, по его словам, Франция и Украина намерены в дальнейшем сотрудничать и в сфере энергетики, в частности, совместно строить солнечные электростанции.