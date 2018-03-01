На Пасху Укрзалізниця запустила дополнительные поезда: перечень

Укрзалізниця назначила четыре дополнительных поезда накануне пасхальных праздников. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков - Ужгород, Черкассы - Львов, Днепр - Одесса и Константиновка - Одесса.

Всего на начало апреля уже назначено восемь дополнительных поездов.

Поезд № 235 Ужгород-Харьков будет курсировать 4 апреля, отправление из Ужгорода в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд № 191/192 Киев-Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправление из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46

Поезд № 243/244 Киев-Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев-Ковель назначен на 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 63 Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепра в 08:50.

Поезд № 92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 95 Черкассы - Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.