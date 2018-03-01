Разыскиваемого Францией преступника задержали в Украине

Сотрудники Госпогранслужбы задержали иностранца, который находился в розыске за торговлю людьми.

По данным пресс-службы ведомства, в пункт пропуска «Староказачье» в Одесской области на вход в Украину прибыл гражданин Молдовы 1987 года рождения. При осуществлении мер контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивали правоохранительные органы Франции с января 2017 для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

О факте обнаружения иностранного правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанный передан представителям Национальной полиции.