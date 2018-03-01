Мариупольский морской порт ограничил работу из-за непогоды

Мариупольский морской порт ограничил работу из-за непогодыСегодня, 15:57
Мариупольский морской порт ограничил работу из-за неблагоприятных погодных условий 21 марта.
Об этом сообщает пресс-центр Администрации морских портов Украины.
"Мариуполь. Ограничены лоцманские проводки судов (ветер, волна)", - говорится в сообщении.
В порту Бердянск введены ограничения по лоцманским проводкам (ветер, волна) и ограничены грузовые операции с зерновыми (снег).
Порт Белгород-Днестровский не работает по причине обледенения кранов.
В остальных морских портах Украины ограничений нет.