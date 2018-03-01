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Российские СМИ пророчат отставку Лаврову

Сегодня, 15:15 citynews.net.ua | Напечатать

Российское издание RTVI со ссылкой на источники сообщило, что Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства, которое должен сформировать Владимир Путин после победы на выборах президента.

Издание отмечает, что Путин должен сформировать правительство в ближайшие месяцы.

Источники RTVI в российском МИДе сообщили, что Лавров, который исполняет обязанности министра с 2004 года, уже несколько лет хотел оставить должность из-за усталости. Но Путин попросил его доработать до выборов.

В комментарии изданию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

По информации журналистов, есть несколько кандидатов на пост главы МИДа. "Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012-2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента", - говорится в сообщении.

Лавров же, согласно информации источника, займет какую-нибудь почетную должность, например, в Совете безопасности РФ.


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