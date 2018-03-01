» » В Днепропетровской области на «взятке» задержан начальник комендатуры

В Днепропетровской области на «взятке» задержан начальник комендатуры

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Начальник комендатуры военной части требовал от солдат перед увольнением домой взятку в виде бензопилы и бензокосы.  Об этом узнали представители военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, которые совместно с сотрудниками отдела специальной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области задержали майора во время передачи взятки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Андрей Лысенко, официальный представитель ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что за возможность увольнения в запас в первую очередь (в начале апреля 2018) и предоставление положительной характеристики майор требовал от солдат срочной службы бензопилу стоимостью не менее 4100 гривен и бензокосу стоимостью не менее 8000 гривен.

А в случае отказа предоставить указанные инструменты военный чиновник угрожал прислать отрицательные характеристики по месту жительства, учебы и работы, с которыми солдаты, освобожденные уже не в первую, а в последнюю очередь (в конце апреля текущего года), не смогут быть приняты на работу в правоохранительные органы

20 марта непосредственно во время передачи начальнику комендатуры взятки в виде бензопилы стоимостью 4100 гривен он и был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона проводятся следственные действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Также решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:59

Прокуратура объявила в розыск главаря "Славяносербского отдела полиции"

Сегодня, 17:02

Село Боброво на Луганщине временно останется без света и воды

Сегодня, 16:46

В Рубежном пьяный парень ночью устроил дебош на автостоянке

Сегодня, 16:03

Украина намерена обязать граждан России предварительно сообщать о поездке в страну

Сегодня, 15:53

Савченко через суд хочет вернуться в комитет по нацбезопасности

Сегодня, 15:14

Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие

Сегодня, 14:37

Дети-сироты из числа переселенцев будут иметь право стать на квартирный учет

Сегодня, 13:59

Поезд Одесса – Лисичанск возобновит движение до конца марта

Сегодня, 13:30

В зоне АТО за сутки пострадали двое военных

Сегодня, 12:57

Силы спецопераций Украины будут совместимы с ССО НАТО

Сегодня, 12:11

В ОРЛО циркулируют поддельные деньги из РФ

Сегодня, 11:18

РФ частично приостановила пропуск грузовиков из Украины

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

В Харьковской области зарегистрировали случай малярии

Сегодня, 17:38

Минобразования ликвидировало аттестацию школ

Сегодня, 17:05

Разыскиваемого Францией преступника задержали в Украине

Сегодня, 16:45

Минздрав: роды останутся бесплатными

Сегодня, 16:03

Украина намерена обязать граждан России предварительно сообщать о поездке в страну

Сегодня, 15:57

Мариупольский морской порт ограничил работу из-за непогоды

Сегодня, 15:15

Российские СМИ пророчат отставку Лаврову

Сегодня, 14:35

Москаль запретил балаклавы на массовых мероприятиях

Сегодня, 13:58

В Днепропетровской области на «взятке» задержан начальник комендатуры

Сегодня, 13:12

Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с РФ

Сегодня, 12:12

В Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний мальчик

Сегодня, 11:55

Экс-глава избирательной комиссии Торецка получила год условно за организацию «референдума»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 