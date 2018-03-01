В Днепропетровской области на «взятке» задержан начальник комендатуры

Начальник комендатуры военной части требовал от солдат перед увольнением домой взятку в виде бензопилы и бензокосы. Об этом узнали представители военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, которые совместно с сотрудниками отдела специальной полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области задержали майора во время передачи взятки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Андрей Лысенко, официальный представитель ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что за возможность увольнения в запас в первую очередь (в начале апреля 2018) и предоставление положительной характеристики майор требовал от солдат срочной службы бензопилу стоимостью не менее 4100 гривен и бензокосу стоимостью не менее 8000 гривен.

А в случае отказа предоставить указанные инструменты военный чиновник угрожал прислать отрицательные характеристики по месту жительства, учебы и работы, с которыми солдаты, освобожденные уже не в первую, а в последнюю очередь (в конце апреля текущего года), не смогут быть приняты на работу в правоохранительные органы

20 марта непосредственно во время передачи начальнику комендатуры взятки в виде бензопилы стоимостью 4100 гривен он и был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона проводятся следственные действия, продолжаются обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Также решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.