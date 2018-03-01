В Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний мальчик

В Донецкой области на уроке физкультуры внезапно умер 11-летний мальчик, ученик пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного производства по факту смерти школьника в школе №8 Мирнограда.

Инцидент произошел 20 марта примерно в 14:00. "На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградского городского совета 11-летнему ученику пятого класса внезапно стало плохо", - отметили в пресс-службе.

Медики бригады скорой помощи констатировали смерть мальчика и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы.

Установлено, что у мальчика было диагностировано тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома третьей категории.

Готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти школьника.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - п.2 ч.2 ст.115 УК (с пометкой "естественная смерть").