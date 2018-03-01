БЮТ срывает заседания Таировской ОТГ. Возможны перевыборы?

19 марта не состоялась первая сессия совета Таировской объединенной громады. На 22 марта назначено заседание Территориальной поселковой избирательной комиссии, которая может объявить выборы в громаде недействительными.

Из 20 выбранных депутатов на сессию явились только 12.

По словам депутата-самовыдвиженца Даниила Топольницкого, на первую сессию не явились представители «Батькивщины», Морской партии и некоторые самовыдвиженцы.

«У Морской партии и «Батьквищины» разные подходы к жизни и разная идеология, разный электорат, но здесь они работают вместе. Кому это выгодно, я не знаю, но это очень настораживает. Такого не должно быть. Либо мы все приходим и работаем на громаду, несмотря на перипетии. Мы должны прийти и выполнить свой долг. Если депутаты игнорируют заседание сессии, тогда у меня вопрос ко всем этим депутатам: зачем вы избирались? Как вы будете смотреть в глазах своим избирателям?», - говорит Топольницкий.

На первой сессии совета громада депутатам должны были выдать мандаты, а также избрать временный президиум.

Даниил Топольницкий подчеркивает, что пока совет громады не приступит к своим обязанностям, вся расходная часть бюджета объединенной громады выполняться не будет. А это капитальное строительство, замена коммуникаций, благоустройство и другое. Таировский и Сухолиманский поссоветы после создания объединенной громады свои полномочия утратили, но, по словам Топрольницкого, продолжают кулуарно собираться и принимать незаконные решения по земельным вопросам и вопросам коммунальной собственности. По его информации, незаконная сессия Таировского поссовета назначена на 23 марта.

По словам главы территориальной поселковой избирательной комиссии Олега Буравлева, результаты выборов установлены по 20 округам.

«Чтобы совет территориальной громады получил полномочия, нужно провести первую сессию. Но на нее приходят только 12 депутатов. На этой сессии должны были выбрать временный президиум. Идут какие-то политические игры», - говорит он.

Что касается выборов головы громады, то постановление ТПИК о регистрации Тимура Хасаева было отменена судом. Комиссию обязали принять решение по этому поводу. Но ни одно из проектов решений не набрало необходимого количества голосов.

Следующее заседание комиссии назначено на четверг, 22 марта. Ранее ТПИК направило обращение к губернатору Одесчины Максиму Степанову и в ЦИК о том, что комиссия может признать выборы в совет объединенной громады недействительными, так как депутаты не могут собраться на первую сессию.