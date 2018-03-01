На шахте "Новодонецкая" пострадал горнякСегодня, 13:58
Горняк получил производственную травму на шахте "Новодонецкая", - сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.
Во время выполнения работ по водоотливу оторвался гидравлический шланг и ударил 41-летнего мужчину по голове.
Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в Доброполье. Медики констатировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.