Горняк получил производственную травму на шахте "Новодонецкая", - сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

Во время выполнения работ по водоотливу оторвался гидравлический шланг и ударил 41-летнего мужчину по голове.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение в Доброполье. Медики констатировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.