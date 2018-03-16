В «ДНР» загорелся автобус, следовавший по маршруту «Москва-Донецк».

Об этом сегодня, 19 марта, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Пожар произошел 18 марта в 12:38 в районе городского рынка в неподконтрольном украинским властям Зугрэсе.

«Зугрэс, ул. Карла Маркса, в районе городского рынка, пассажирский автобус EOS, следовавший по маршруту "Москва-Донецк" – пожар. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе утверждают, что в автобусе находились 9 пассажиров и 2 водителя, все вышли из транспортного средства самостоятельно.