В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн".

Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.

По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы. Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек.

По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов. Сообщается, что грузинские власти компенсируют расходы на лечение пострадавших.