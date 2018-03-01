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"Динамо" покинуло Лигу Европы

Сегодня, 10:43 citynews.net.ua | Напечатать

Последний украинский клуб вылетел из еврокубков Киевское "Динамо" потерпело поражение в решающем поединке против римского "Лацио".

Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0. "Лацио" сразу организовал просто убойный момент. Иммобиле вышел один на один, обвел Бойко и пробивал в пустые ворота, но Кадар успел заблокировать мяч. Итальянский клуб продолжал давить, с чем не справилось "Динамо".

После розыгрыша углового опытный Лукас продавливал Шепелева и с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота. Второй мяч забил защитник Стефан де Врей. Первый матч, который состоялся в Риме 8 марта, завершился вничью со счетом 2:2. Таким образом, киевляне вслед на донецким "Шахтером" покидают еврокубки, тоже уступая римскому клубу.


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