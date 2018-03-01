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РФ откроет в Украине 4 избирательных участка на выборы президента

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

Россия планирует отрыть в Украине четыре избирательных участка для проведения голосования на выборах президента РФ, сообщает посольство РФ в Украине.

Голосование будет проходить 18 марта 2018 года с 8:00 до 20:00 часов по киевскому времени на участках в Посольстве и Генеральных консульствах России на Украине, расположенных по следующим адресам:

посольство России на Украине – г. Киев, пр. Воздухофлотский, д. 27;

генеральное консульство России во Львове – г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95;

генеральное консульство России в Одессе – г. Одесса, Гагаринское плато, д. 14;

генеральное консульство России в Харькове – г. Харьков, ул. Максимилиановская, д. 22.

«Включение граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом, в список избирателей будет производиться при явке в помещение участковой избирательной комиссии на основании паспорта или заменяющего его документа. Лица, желающие принять участие в выборах, включаются участковой избирательной комиссией в список избирателей на основании устного обращения в день голосования», – говорится в сообщении.


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