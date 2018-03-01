Семенченко отказался идти на допрос в ГПУ

Народный депутат от «Самопомочи» Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в Генеральную прокуратуру 16 марта. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Нардеп Семен Семенченко отказался прибыть на допрос в качестве свидетеля 16.03.2018, сославшись на встрече в посольстве», – подчеркнула она.

По словам Сарган, об этом следователю сообщила помощница парламентария.

Ранее правоохранители показали видеозапись, на которой Семенченко выносит сумки из палаточного городка под ВР незадолго до его демонтажа 3 марта.