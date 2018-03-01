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Савченко призвала к госперевороту и не ответила ни на один вопрос журналистов

Сегодня, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

Народный депутат Надежда Савченко призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

Об этом она рассказала после допроса в СБУ, сообщает Украинская правда.

«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие», - сказала Савченко.

Она добавила, что такого понимания «нет в командовании, там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ».

«Но есть много военных, которые понимают, что происходит», - сказала Савченко.

Она обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко».

«И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою волю, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России», - сказала Савченко.

Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.

«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти добраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», - сказала Савченко.

При этом она не ответила ни на один вопрос журналистов, хотя перед допросом обещала, что ответит.

Напомним, сегодня Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.


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