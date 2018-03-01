Во Львовской области из-за отравления госпитализированы 7 человек, из которых трое детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"В Бродовское отделение полиции 14 марта поступило сообщение от врачей о том, что в медучреждение за помощью обратились восемь жителей района. После оказания медицинской помощи один человек вернулся домой, остальных семерых, среди которых трое детей, госпитализировали с диагнозом "острый гастроентороколит, кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в больнице находятся взрослые в возрасте 28-43 лет и дети в возрасте 7-12 лет. Сообщается, что причиной отравления мог стать приобретенный в магазине торт. В настоящее время по факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины.