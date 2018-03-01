В Миргороде от огнестрельного ранения погиб 25-летний военный

Сегодня, 15 марта, около 02:00 в полицию Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

По данному факту открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительно, одна из основных версий - самоубийство.

Однако в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.