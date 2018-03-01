В Харькове восстанавливают производство самолетов ХАЗ-30 (видео)

После длительного перерыва Харьковское авиапредприятие восстанавливает свои предложения на авиационном рынке.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

На данный момент речь идет о сверхлегких самолетах ХАЗ-30. Также в производственных планах Ан-74, но пока решается вопрос о замещении российских деталей, которые имели значительную составляющую в этой машине.

«У нас есть определенные решения этой проблемы, в «Укроборонпроме» и «Укрспецэкспорте» нас поддержали и обещали помочь», - говорит директор Департамента внешнеэкономической деятельности Руслан Бойко.

Между тем авиапредприятие имеет готовые предложения по сверхлегким самолетам ХАЗ-30.

Их позиционируют как надежные, безопасные и простые в управлении. Даже посадка с остановленным двигателем не вызывает затруднений и существенно не отличается от штатного режима. Поэтому они прекрасно подходят для всех, кто только «начинает свую авиационную жизнь» и хочет научиться управлять летательным аппаратом, говорит Руслан Бойко.

Недаром для учебных полетов своих курсантов Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба выбрал именно ХАЗ-30. Здесь эксплуатируется четыре таких машины.

«Состоялось уже пять выпусков курсантов, которые успешно прошли летную программу на ХАЗ-30 и никаких проблем не возникало, - рассказывает главный специалист по летной работе Виктор Нечипас. - Наш самолет намного проще в управлении и в обслуживании, надежен - он не срывается в «штопор», даже вогнать очень трудно. Для обучения это прекрасно».

По словам Виктора Нечипаса, «если курсант совершает ошибку при пилотировании, он не сваливается, не опрокидывался на бок, как другие летательные аппараты такого класса».

«Есть самолеты, как у нас, но из бетона работают, из почвы не могут. Наш летает. И при боковом ветре значительно превосходит своих конкурентов», - говорит специалист.

ХАЗ-30 полностью соответствует требованиям норм летной годности EASA CS-VLA для очень легких самолетов и имеет Сертификат типа № ТЛ 0060. Интересно, что согласно сертификата, он может летать при температуре воздуха +35С.

«Машина имеет несколько модификаций, - рассказывает Руслан Бойко - ее легко можно перенастроить на патрульную или аграрную, а благодаря тому, что она двухместная - в экскурсионную, туристическую или тренировочную».